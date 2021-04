Make a Wish realizza il sogno del piccolo Marco : partecipare alle avventure di Supermario

Il bimbo ha 6 anni, soffre di aplasia midollare, ha subito il trapianto di un rene, è calabrese ma da 4 anni vive al Gaslini. Questa mattina è arrivato col fratello Salvo (di 2 anni più grande di lui) al Porto Antico. Dopo le cure e la bella avventura di questa mattina potrà tornare a casa

Stamattina la Onlus Make a Wish Italia ha organizzato per lui la visita al Porto Antico l’idraulico Luigi e Yoshi insieme ai quali, prima del giro sulla ruota panoramica, ha salvato la Principessa Peach e il giro sulla grande ruota panoramica, per vedere dall’alto la città che lo ha ospitato in questi anni.

In periodo non Covid “Make a Wish” realizza circa 250 desideri di bambini malati l’anno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...