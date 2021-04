Liguria arancione, Rt tra 1 e 1,25 e rischio moderato/alto. Ora la Regione punta sui vaccini ad anziani e fragili

Draghi punta sulla vaccinazione di anziani e fragili per riaprire scuola, imprese e Turismo. Il presidente della Regione Toti: «Se oggi l’incidenza del virus a livello regionale non è aumentata, se siamo riusciti ad abbattere già di oltre un terzo la mortalità e a mantenere una pressione costante sui nostri ospedali anche durante questa terza ondata della pandemia, è proprio perché ci siamo posti fin da subito come primo obiettivo quello di mettere al sicuro i più fragili»

Nella nostra regione più della metà degli over 80 (il 51%, 83.100 su 178 mila) ha ricevuto la prima dose di vaccino. La seconda è stata inoculata a 48.700, il 32% della fascia d’età. Per quanto riguarda la fascia di età 70-79 la somministrazione è partita il 22 marzo e oggi, 9 aprile, i vaccinati sono il 22%. Secondo Alisa, entro il 30 giugno in Liguria saranno vaccinati tutti gli over 70, gli ultravulnerabili e le persone con disabilità gravi che decideranno di aderire alla campagna di vaccinazione.

«La nostra priorità – ha detto Toti all’Ansa – è sempre stata e continuerà ad essere la vaccinazione delle persone maggiormente esposte ai rischi legati al contagio, ovvero gli anziani e le persone estremamente vulnerabili. Se oggi l’incidenza del virus a livello regionale non è aumentata, se siamo riusciti ad abbattere già di oltre un terzo la mortalità e a mantenere una pressione costante sui nostri ospedali anche durante questa terza ondata della pandemia, è proprio perché ci siamo posti fin da subito come primo obiettivo quello di mettere al sicuro i più fragili. Nelle ultime settimane la campagna vaccinale della Liguria ha fatto un importante salto in avanti, grazie ad un lavoro di squadra e di sistema che ha coinvolto al fianco delle Asl e aziende ospedaliere, anche i medici di base e, primi in Italia, farmacie e la sanità privata accreditata. A Genova è operativo il primo hub vaccinale in Italia aperto anche di notte. Siamo arrivati a sfiorare le 14 mila vaccinazioni al giorno, superando quota 13 mila richiestici dal Commissario».

