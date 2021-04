Festa rumorosa in casa, sanzioni dei Carabinieri per tutti

Non solo per le molestie sonore ai vicini, ma anche per le norme Covid

La scorsa serata, a Carasco, interveniva la pattuglia della Stazione Carabinieri di Chiavari, poiché presso un’abitazione, venivano segnalati degli schiamazzi. I militari dell’Arma trovano all’interno dell’abitazione, oltre al proprietario, un 54 enne abitante in quel comune, altre tre persone di età compresa tra 29 e 49 anni. I soggetti, al termine degli accertamenti sono stati deferiti in stato di libertà per “molestia o disturbi alle persone” nonché sanzionati amministrativamente per le normative anti Covid, perché non rispettavano la permanenza domiciliare tra le ore 22 e le ore 05.00.

