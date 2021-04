Bucci: «il servizio di trasporto scolastico urbano e provinciale riattivato da lunedì 12 aprile»

Il sindaco ha annunciato nella conferenza stampa di fine giornata che lunedì 12 aprile, con la ripartenza della didattica in presenza delle scuole secondarie superiori, sarà riattivato il servizio di Amt dedicato al trasporto scolastico

Servizio di trasporto urbano

Oltre al servizio di trasporto pubblico urbano, già potenziato dal 7 gennaio scorso, verranno riattivate le 11 navette scolastiche effettuate con 34 bus turistici, in convenzione con fornitori privati. Ricordiamo che le navette garantiscono i collegamenti con i maggiori plessi scolastici, partendo da punti di raccolta quali stazioni ferroviarie o nodi di interscambio con linee collinari o ad elevata frequenza. Tutti gli orari e i percorsi delle navette scolastiche urbane sono consultabili sul sito AMT e direttamente dalla APP AMT, cliccando su Orari e poi su Altre linee; da qui si accede alla sezione Servizi scolastici urbani.

Servizio di trasporto provinciale

Il potenziamento del servizio provinciale prevede l’utilizzo di 40 bus aggiuntivi, acquisiti attraverso il ricorso ai privati. Anche in questo caso verranno riattivate le corse aggiuntive dedicate agli studenti che erano in vigore prima della sospensione della didattica in presenza. La pianificazione del servizio sulla rete è stata elaborata tenendo conto della provenienza degli studenti che frequentano gli istituti presenti sulle tratte provinciali. I bus, a richiesta degli studenti, effettueranno tutte le fermate presenti sul percorso e già a servizio delle linee provinciali. In caso di situazioni di criticità nella fase di entrata a scuola, la procedura prevede la partenza di un secondo mezzo di supporto. Il dettaglio delle corse e delle modalità del servizio è consultabile sul sito AMT nella sezione Rete e Orari/Linee bus provinciali/Servizio scuole provinciale.

Ricordiamo che dalla APP di AMT è possibile consultare l’orario di trasporto provinciale, accedendo da Orari/Provinciale.

Il piano trasporti, urbano e provinciale, previsto per le scuole è oggetto di costante monitoraggio da parte dell’azienda al fine di migliorare il servizio e renderlo più rispondente alle esigenze dei passeggeri.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti www.amt.genova.it









