È successo poco dopo le 23 di ieri. Il veicolo proveniva da Galleria Garibaldi e si stava dirigendo a ponente. Strada chiusa nella notte per l’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto la Polizia locale del servizio serale per le chiusure, poi la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria per i rilievi. Presente anche Aster per mettere in sicurezza il semaforo travolto e bonificare la strada.

Mi piace: Mi piace Caricamento...