Raffica di incidenti, viabilità in tilt nel levante

Chiusa via Oberdan per investimento di pedone, traffico deviato in via Donato Somma. Altro incidente in corso Europa. In autostrada due persone ferite in A7



In via Oberdan una donna è stata investita da uno scooter. Soccorsa dal 118, è stata trasportata al San Martino in codice giallo. Incolume il guidatore dello scooter. Sul posto tre auto della Polizia di Stato, due della Polizia locale. Due gli autobus bloccati. Il traffico è stato deviato in via Donato Somma, in contromano.



Incidente anche in corso Europa dove è presente la Polizia locale del Levante.



Altro soccorso del 118 in A7, nel tratto tra Bolzaneto e Busalla, dove due persone sono state soccorse e trasportate in codice giallo al Galliera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...