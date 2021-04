Pusher a domicilio, arrestato dai Carabinieri di Arenzano

L’uomo consegnava cocaina ai clienti e aveva in casa un etto di sostanza. Sono in corso gli accertamenti relativi ai destinatari della droga sequestrata che se immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 6.000 euri

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo di Arenzano hanno arrestato un italiano, 35 enne, nullafacente, pregiudicato, S.D., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Da qualche tempo erano state raccolte diverse segnalazioni circa un’intensa e proficua attività di spaccio di cocaina di un arenzanese, S.D., già noto per fatti di droga, che negli ultimi mesi, approfittando anche delle misure limitative agli spostamenti per il lockdown, era riuscito ad allargare la rete di clienti della piazza di Arenzano attraverso consegne a domicilio.

I militari si sono messi subito a lavoro e a seguito di una serie di accertamenti, in pochi giorni, hanno trovato riscontro a quanto segnalato.

Infatti ieri sera, il sospetto è stato notato da una pattuglia mentre transitava nei pressi del casello autostradale di Arenzano alla guida della propria auto. Per tanto si è deciso di intervenire ed effettuare un controllo. A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di grammi 50 di cocaina, occultata nella biancheria intima e di ulteriori grammi 50 della stessa sostanza, custoditi nella sua abitazione di Arenzano, già suddivisi in dosi pronte per la consegna. Sempre in casa è stata rinvenuta della sostanza da taglio, bilancino e altro materiale per il confezionamento e la somma di 80 euro probabile provento dell’attività illecita.

Per S.D., che ha precedenti specifici, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato tradotto nel carcere di Marassi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...