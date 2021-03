Vaccini “avanzati” il Commissario: «Vaccinate i disponibili»

Il Generale Figliuolo ha disposto la misura per evitare gli sprechi. Il San Martino: «Rispetteremo i criteri del piano». Si tratterà al massimo di 5 dosi al giorno

Con l’ordinanza n. 2/2021 il Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19, Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha disposto che le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal Piano Nazionale e successive Raccomandazioni.

In ottemperanza a tale disposizione e, alla luce del fatto che a fine giornata le dosi residue presso gli ambulatori vaccinali del Policlinico non supereranno il numero di 5 unità, saranno adottati dal Policlinico San Martino i seguenti criteri di arruolamento:

Pazienti estremamente vulnerabili già in trattamento presso il Policlinico.

Pazienti over 80 prenotati dal CUP presso gli ambulatori vaccinali del Policlinico.

Dipendenti di ditte in appalto che prestano servizio all’interno della nostra struttura.

