Toti: «Il 5,1% della popolazione è vaccinato»

Il presidente della Regione: «Circa il 70% degli over80 prenotati ha già ricevuto la prima dose di vaccino»

«In Liguria il 5,10% della popolazione ha già completato il ciclo vaccinale, contro una media italiana del 4,40%. Questo, per chi ama le classifiche, ci pone al sesto posto tra le regioni italiane, settimo se consideriamo anche la Provincia Autonoma di Bolzano. Un risultato dettato anche dal fatto che stiamo dando precedenza alle persone più anziane e più fragili, che in Liguria sono molto più numerose che altrove, ma questa è la strada giusta: da quando siamo entrati nel vivo della campagna vaccinale l’incidenza sugli over 80 è dimezzata e la mortalità si è ridotta a un terzo. Stiamo diminuendo sensibilmente i ricoveri in ospedale e salvando vite: questa resta l’unica “classifica”». Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti. «In Liguria – aggiunge – circa il 70% degli over80 prenotati ha già ricevuto la prima dose di vaccino».

Sulla una popolazione complessiva di 1.524.826 persone, i liguri che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono 71.838, che salgono a 149.636 se si aggiungono anche i 77.798 cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose).

La campagna vaccinale della Liguria «entro pochi giorni – prosegue Toti – farà un importante salto in avanti, grazie ad un lavoro di squadra e di sistema che abbiamo messo in campo con la nostra task force sanitaria: lunedì prossimo inaugureremo l’hub della Fiera di Genova, uno dei più grandi d’Italia, dove, per la prima volta, medici e infermieri della Asl lavoreranno al fianco degli specialisti della sanità privata. E lo stesso giorno partirà anche il sistema per garantire la vaccinazione nelle farmacie».

Intanto hanno superato quota 30mila (31.049 andate a buon fine alle ore 12.00) le prenotazioni per la fascia 75-79 anni attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it, il numero verde, gli sportelli Cup e le farmacie.

Questo il dettaglio diviso per Asl:

ASL1 3.586

ASL2 5.089

ASL3 15.245

ASL4 2.696

ASL5 4.433

Per quanto riguarda le prenotazioni fatte dai Medici di Medicina Generale, ad ora sono in totale 77.087, al netto delle 3.544 disdette. Sono 7.575 le prenotazioni effettuate dal Cup per le persone ‘estremamente vulnerabili’.

