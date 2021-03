Lite tra fidanzati finisce in Tso e segnalazione alla Prefettura

È successo questa notte in via pertinace dove un cittadino straniero di 34 anni è stato oggetto di trattamento sanitario obbligatorio mentre il convivente è stato indicato agli uffici del governo come consumatore di stupefacenti

Gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti ieri in un appartamento di via Pertinace, a Castelletto, per metter fine a una lite furibonda. Uno dei due uomini ha messo in atto comportamenti che hanno fatto dubitare della sua sanità mentale e, così, è stato chiamato il medico che ha disposto il Tso, eseguito dalla Polizia locale. Gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato il compagno in possesso di una modica quantità di marijuana e per questo lo hanno segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti.

In copertina: foto d’archivio

