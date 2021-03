L’ipotesi della Procura: sanzione per l’azienda che non sposta infermiere no vax

Il caso del cluster al Maragliano che vede tra i contagiati un’infermiera che ha rifiutato il vaccino e la sentenza del giudice del lavoro di Belluno che ha convalidato la decisione di due Rsa di mettere in ferie forzate i lavoratori no vax. Il procuratore Cozzi: «Si valuterà perché il vaccino è stato rifiutato»

Già tre le denunce dei pazienti dei defunti tra i pazienti del reparto di pneumologia del San Martino all’interno del Maragliano. Alcuni dei parenti dei malati che lì erano ricoverati e hanno contratto il virus si stanno organizzando per fare altrettanto. Il San Martino ha fatto sapere, con una nota ufficiale, che la privacy vieta di individuare gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino. L’ospedale spiega che se, per assurdo, si sapesse chi sono, per evitare il rischio per i pazienti bisognerebbe metterli nei reparti Covid, ma questo metterebbe a rischio loro. Pensare di mettere fuori gioco, spostandoli, 400 operatori è impensabile: sono troppi.

La Procura, però, sta ragionando sulla possibilità di sanzionare a norma della legge sulla sicurezza sul lavoro le eventuali aziende sanitarie pubbliche o private che non spostano i dipendenti no vax, segno che le aziende potrebbero venire a conoscenza della circostanza.

Secondo il procuratore Francesco Cozzi «si dovrà valutare caso per caso, capire perché si rifiuta il vaccino». Alcuni infermieri che sono da poco guariti dal Covid, infatti, hanno preferito con senso di responsabilità, in carenza di vaccini, lasciare le dosi a chi non ha anticorpi. Esistono anche terapie che non s’accordano col vaccino. «Occorrerebbe una normativa specifica per risolvere il problema» dice Cozzi. Una legge nazionale che dica chiaramente se un operatore sanitario, che quindi è sottoposto al rischio di contagio più di altri lavoratori, possa continuare a stare a contatto con i malati e coi colleghi. Al momento, non esistendo obbligo vaccinale (come invece esiste per certi vaccini che si fanno da bambini e, quindi, non sarebbe tecnicamente impossibile imporlo, visto che già si fa) a garantire il diritto di scelta al cittadino è l’articolo 32 della Costituzione. Altra cosa è il dovere del datore di lavoro che per il codice civile deve tutelare l’integrità dei lavoratori e di chi viene in contatto con loro. Dovere che non vale solo per le professioni sanitarie.

«Ci vorrebbe una normativa che stabilisce che il vaccino è un dispositivo di sicurezza, come effettivamente è – dice il Procuratore -. Comunque, soprattutto nelle professioni sanitarie, l’ostacolo potrebbe essere superato interpretando il contratto di lavoro». Chi accetta l’assunzione per fare l’infermiere accetta di curare i malati e ad adottare ogni tipo di precauzioni che evitino conseguenze per i pazienti.

In copertina: foto di repertorio

