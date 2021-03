La vittima dell’incidente in A26 era Paolo Scerni

Paolo era figlio di Gianni e di Savina Savini. Aveva 46 anni. Era lui alla guida del veicolo mentre l’autista (trasportato al San Martino in codice giallo) era nel posto del passeggeri. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, un autoarticolato non avrebbe rispettato la precedenza in uscita da un’area di servizio. L’auto di Scerni avrebbe impattato contro l’autotreno.

Il curriculum di Paolo, figlio dell’ex presidente del Genoa.

Nel 1995 impiegato nel settore “financial and operation” della Premuda S.p.A. (Tanker Shipping Company) quotata alla Borsa di Milano.

Nel 1997 collaborato con la Premuda Monaco SAM seguendo gli aspetti commerciali della Società.

Nel 1997 Presidente della Scerni Viaggi S.r.l., Agenzia Viaggi del Gruppo Scerni, ed in seguito Amministratore fino al 2001.

Dal 1998 fino al 1999 impiegato presso l’Agenzia Marittima SCA Sea Land Container Agency che è stata Agente Italiano per la Sea Land Inc., il più importante armatore degli Stati Uniti.

Nel 1998 Consigliere di Amministrazione della S.I.L.T. S.r.l., Sistemi Integrati di Logistica e Trasporti con uffici a Genova, Milano, La Spezia, e dal 2000 al 2015 con la carica di Amministratore Delegato.

Nel 2000 Amministratore Delegato della Paolo Scerni Srl, la principale Agenzia Marittima del Gruppo Scerni, in seguito con la carica di Amministratore Unico fino al 2015.

Dal 2003 al 2012 Amministratore Delegato di Finservice S.r.l., Holding del Gruppo Scerni.

Dal 2001 al 2015 Consigliere di Amministrazione di APL Italia Agencies S.r.l., una J/V tra il Gruppo Scerni e APL (NOL) Singapore (una delle cinque compagnie amatoriali più grandi al mondo).

Fino Giugno 2015:

– Presidente di Scerni Logistics S.r.l. (Società di logistica e trasporti – Genova) e Agunsa Italia S.r.l. (Agenzia Marittima – Genova)

– Amministratore Unico di Edilimmobiliare Flavia S.r.l. (Società Immobiliare – Genova) e Scerni di Navigazione S.r.l. (Società di Navigazione – Genova)

– Amministratore Delegato di SIRCI S.r.l.( Società Immobiliare – Genova)

– Consigliere di Amministrazione di Saimare S.p.A.- Genova e Saimare Gioia Tauro – Goia Tauro

– Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Agenti di Genova e della Commissione Consultiva dell’Autorità Portuale di Genova

Da Marzo 2015 Direttore della International Andromeda Shipping SAM – Monaco.

Tuttora principale azionista della Holding del Gruppo Scerni, la Finservice S.r.l.

