Il vaccino nel carrello: Coop pronta a vaccinare personale e familiari

Legacoop scrive a Toti: «A disposizione per promuovere le vaccinazioni nelle cooperative»

«Legacoop e le cooperative associate sosterranno la campagna di vaccinazione promuovendo hub di vaccinazione nei territori in accordo con l’autorità sanitaria locale, in collaborazione con Confindustria e Confcommercio, così come è già stato definito nell’organizzazione del primo hub nell’area Fiera e così come stiamo provando ad organizzare in altre zone liguri​ – ha scritto Mattia Rossi, presidente di Legacoop Liguria, ​ al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti -. Inoltre riconfermiamo la nostra disponibilità ad organizzare, in coerenza con la programmazione regionale, le vaccinazioni aziendali presso le strutture delle cooperative, affiancando ove possibile le vaccinazioni effettuate nelle strutture sociosanitarie e sanitarie».

Già sono arrivate alla sede di Legacoop Liguria le prime conferme di alcune cooperative.

«Sicuramente segnaliamo già fin da ora la disponibilità ad organizzare presidi di vaccinazione aziendale di Coop Liguria per i propri dipendenti – scrive ancora Rossi a Toti -. ​ Una decisione che crediamo possa rappresentare un’importante aiuto visto il numero di addetti raggiungibili presso alcune delle sedi aziendali di Coop Liguria che vanno a sommarsi alle altre sedi che saranno messe a disposizione da altre cooperative liguri».

Il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis: «Se le Autorità lo riterranno utile per sgravare l’organizzazione, siamo pronti a gestire la vaccinazione dei nostri lavoratori e dei loro familiari Coop Liguria è pronta a supportare le Istituzioni e le autorità sanitarie per accelerare la campagna vaccinale».

«Se le Autorità riterranno percorribile la strada della vaccinazione in azienda – spiega Pittalis – siamo pronti ad attivarci per somministrare il vaccino ai nostri 2.700 lavoratori ed eventualmente anche ai loro familiari, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal Piano Vaccinale. Pensiamo che se almeno le imprese più grandi riuscissero a organizzarsi in proprio, nel rispetto delle procedure e dei requisiti dettati dalle autorità sanitarie, questo potrebbe contribuire a velocizzare le vaccinazioni, che sono l’unica arma che abbiamo per bloccare la pandemia, salvare vite umane e rilanciare al più presto l’economia».

Coop Liguria si mette dunque nuovamente a disposizione della comunità, come ha già fatto supportando le Asl e i Comuni nell’attivazione di Punti tampone a Genova, Recco e Santa Margherita Ligure.

«Oggi più che mai dobbiamo stare uniti – conclude Pittalis – e aiutare chi si è assunto il difficile compito di organizzare le vaccinazioni nel tempo più breve possibile. La nostra linea, in questi mesi, è sempre stata quella di rispondere alle richieste di aiuto delle Istituzioni e delle Asl, per non intralciare il loro lavoro con iniziative autonome. Anche in questo caso, quindi, offriamo la nostra disponibilità e la nostra macchina organizzativa, lasciando a chi di dovere la valutazione sull’opportunità di coinvolgere o meno le imprese del territorio».

