Dieci sanitari no vax sospesi dal lavoro con l’ok del Tribunale

Due Rsa avevano sospeso i dipendenti che avevano rifiutato di sottoporsi al vaccino Pfizer. Questi si erano rivolti al Tribunale, che, però, ha dato ragione alle aziende. Una sentenza che potrebbe aprire la strada a molte altre sospensioni. Cosa ne pensate?

Il giudice ha respinto le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari che avevano rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione con Pfizer lo scorso febbraio e che, per questo, erano stati sospesi dal lavoro e lasciati senza stipendio, dopo il rifiuto, per «impossibilità di svolgere la mansione lavorativa prevista». È successo a Belluno.



I lavoratori erano stati messi in ferie forzate e sottoposti alla visita del medico del lavoro. Poi le Rsa avevano deciso di allontanarli dal luogo di lavoro senza stipendio. Una decisione alla quale gli operatori hanno risposto presentando ricorso in tribunale per essere reintegrati rivendicando la libertà di scelta vaccinale prevista dall’ordinamento italiano e in particolar modo dalla Costituzione.

Gli avvocati delle Rsa avevano controbattuto sostenendo che, senza mettere in dubbio la libertà di scelta vaccinale, nel caso specifico doveva prevalere “l’obbligo del datore di lavoro di mettere in sicurezza i suoi dipendenti e le parti terze, ossia gli ospiti delle case di riposo”. La notizia è stata riferita dal Corriere Veneto.

Gli avvocati degli operatori avevano provato a far valere le ragioni degli assistiti parlando di poca sperimentazione dei vaccini e dei conseguenti possibili rischi, ma il giudice ha ritenuto le motivazioni «insussistenti» sottolineando come fosse di fondamentale importanza evitare «la permanenza degli operatori non vaccinati nel luogo di lavoro». I lavoratori non sono stati licenziati, ma soltanto sospesi e nel momento del cessato pericolo di epidemia avranno diritto al reintegro nelle aziende. Il giudice non si è pronunciato sulla sospensione dello stipendio, sulla quale ci sarà probabilmente una battaglia legale. In sostanza, al momento le aziende hanno diritto a sospendere il lavoro, ma non la paga. Il datore ha anche diritto ad applicare le ferie forzate sulle quali può decidere.



Il giudice ha sottolineato nella sua sentenza come sia «ampiamente nota l’efficacia del vaccino nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus come si evince dal drastico calo dei decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire del vaccino, quali il personale sanitario, gli ospiti delle Rsa e i cittadini di Israele dove il vaccino è stato somministrato a milioni di individui».

La decisione potrebbe aprire la strada a molte altre sospensioni, anche se il San Martino, a seguito del caso dell’infermiera del Maragliano che aveva rifiutato il vaccino ed era risultata positiva, ha spiegato che nel solo nosocomio regionale gli infermieri non vaccinati sono 400 e sarebbe difficile rimpiazzarli.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...