Allarme processionarie a Castelletto e sul Righi

I primi casi “di stagione” vengono segnalati dai veterinari e nei gruppi social di proprietari di animali. Il periodo di maggior rischio di contatto con le processionarie inizia proprio a marzo, fase in cui solitamente le larve abbandonano i nidi, e dura almeno fino alla fine di aprile

Arriva la primavera e torna il problema processionaria. Con l’arrivo della bella stagione si risvegliano le piante e gli animali. Il clima più mite risveglia anche gli insetti, tra cui, appunto, la processionaria

Cos’è la processionaria

La processionaria è un artropode appartenente all’ordine dei lepidotteri e alla famiglia delle Notodontidae. È chiamata così per l’abitudine di muoversi in fila indiana, in processione. Le processionarie nidificano soprattutto su pini e querce e sono estremamente dannose anche per le piante che le ospitano.

Gli esemplari giovani di processionaria del pino si presentano come larve di lunghezza compresa fra i 3 e i 4 centimetri. Queste larve sono ricoperte da una serie di peli urticanti che si possono staccare facilmente in seguito al contatto con l’animale. Quando si sentono in pericolo le processionarie rilasciano nell’aria alcuni dei loro peli, che essendo finissimi, di forma uncinata e urticanti, si “attaccano” alla vittima, provocando delle reazioni cutanee e alle mucose che possono risultare anche molto gravi.

Entrando nella fase adulta, invece, la processionaria subisce una metamorfosi e si trasforma in una sorta di falena, la cui vita è piuttosto breve (pochi giorni).

Gli effetti sul cane (e sul gatto)

Intensa salivazione e vomito. La lingua si ingrossa notevolmente e inizia il processo di necrosi della parte che è venuta a contatto con il bruco, con la conseguente perdita di porzioni di lingua. Il cane inoltre mostra evidenti segni di debolezza, rifiuta il cibo e potrebbe avere sintomi febbrili. Le conseguenze potrebbero essere fatali per l’animale, specie se il contatto è stato prolungato, è pertanto necessario agire con la massima tempestività. È fondamentale portare il prima possibile il cane dal veterinario. Nel frattempo, provvedete a rimuovere rapidamente i peli residui lavando la bocca del cane con un abbondante soluzione di acqua e bicarbonato. Fatelo con i guanti: i peli della processionaria sono urticanti anche per l’uomo. Questa pratica non sostituisce l’intervento del veterinario, serve solo a ridurre gli effetti in attesa della cura dell’esperto.

Prestate attenzione anche ai gatti che vivono in giardino: anche loro possono subire le conseguenze della processionaria.

