A spasso per Busalla con un coltello a serramanico

Il 32enne pregiudicato è stato fermato dai Carabinieri e denunciato

Nel centro di Busalla, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri ha fermato per un controllo un 32 enne, con a carico pregiudizi di polizia. L’uomo, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri. È stato denunciato in stato di libertà per “porto di armi o oggetti atti ad offendere”. Il coltello è stato sottoposto a sequestro.

In copertina: foto d’archivio

