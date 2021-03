Toti: «Dopo Pasqua riaprire tutto, dalle scuole ai bar fino a teatri, musei e palestre»

Il presidente della Regione lo ha detto questa mattina alla trasmissione Agorà di Rai3. Siete d’accordo?

Il presidente della Regione ad Agorà: «Il Paese dopo Pasqua deve riaprire tutto, scuole, bar, ristoranti, palestre, piscine, teatri, musei, dobbiamo pensare di riaprire a partire dalle scuole». Stamattina, alla trasmissione di Rai3, Toti ha parlato di vaccini, poi ha detto: «Sulle scuole c’è stato uno scontro un po’ ideologico, tra chi vuol far restare ignoranti i ragazzi e chi le pretende aperte a prescindere da tutto, non è così. In Liguria nelle scuole facciamo tamponi usualmente. Abbiamo notato un’incidenza del virus nella fascia 14-19 anni quasi tre volte maggiore rispetto a altre fasce d’età, mentre tra chi frequenta primarie e medie l’incremento non c’è stato». In sostanza, a spingere il contagio sarebbero abitudini e atteggiamenti extrascolastici.

Qui il link alla trasmissione

