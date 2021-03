Col mezzo Amiu contro un albero, positivo alla cocaina

È successo ieri nella frazione Sarissola di Busalla. Sono intervenuti i carabinieri che hanno ritirato la patente

[continua sotto]

In località Sarissola nel comune di Busalla, un operaio dipendente di una società per la raccolta dei rifiuti, alla guida di un mezzo di proprietà del consorzio, perdeva il controllo del veicolo, andando ad impattare contro un albero. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Ronco Scrivia unitamente ad un’ambulanza, che prestava i primi soccorsi e trasportava il conducente presso l’ospedale Villa Scassi, ove veniva medicato e sottoposto ad accertamenti sanitari, tra cui l’alcooltest, risultato negativo e l’esame tossicologico che dava esito positivo all’assunzione di diverse sostanze stupefacenti. L’autista, un 40 enne tunisino, è stato denunciato in stato di libertà per “guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti”. La patente di guida è stata ritirata.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...