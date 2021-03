Toti: «Rt settimanale a 1,01». Saremmo per uno 0,01 fuori dalla zona gialla, comunque abolita fino al 6 aprile

Per un soffio non potremmo passare dalla zona arancione a quella di minore rischio. Il problema, però, alla luce dei provvedimenti nazionali presi per fare fronte alla terza ondata, non si pone: la fascia più bassa (Sardegna a parte, visto che è in zona bianca) fino a dopo Pasqua è, infatti, quella arancione

«Per quanto riguarda il prossimo posizionamento della Liguria, oggi in fascia arancione, ieri il presidente della Regioe Liguria Giovanni Toti ha detto: «La Liguria questa settimana ha un indice Rt nel limite inferiore pari a 1,01 e un rischio moderato. Saremmo ancora di poco in zona arancione, se non fosse che la zona gialla è comunque stata sospesa in tutta Italia fino al 6 aprile. Quindi, il tema non si pone».

