Scuola, domenica manifestazione contro la didattica a distanza

Anche a Genova le iniziative del comitato “Priorità alla Scuola” che organizzerà la protesta anche per il 26 marzo, in occasione dello sciopero dei comitati di base della scuola

In vista del 26 marzo, giornata di mobilitazione nazionale per lo sciopero della scuola contro la didattica a distanza e per la riapertura di tutte le scuole, dal nido all’università, sono in programma presidi e flashmob per domani, sabato e domenica. Il Comitato “Priorità alla Scuola”, un movimento che si propone di «reimmaginare collettivamente l’istruzione», chiede l’immediata riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e maggiori investimenti per la scuola pubblica. Da oggi a domenica sono previste manifestazioni in tutta Italia. A Genova, per domenica 21 marzo, alle ore 15.30, è previsto un presidio in piazza De Ferrari.

Altre iniziative a Genova e in Italia previste per il 26 marzo, giorno dello sciopero proclamato dai Cobas – Comitati di base della scuola, riguardante il “personale Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero” e dello sciopero proclamato dal Saese – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia riguardante “tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato , atipico e precario”.

