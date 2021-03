Fridays For Future, oggi manifestazione per ricordare le promesse non mantenute

Venerdì 19 marzo, in occasione del Global Action Day, gli aderenti genovesi dell’organizzazione saranno in piazza De Ferrari dalle ore 15.00 alle ore 18.00: «Vogliamo che a cambiare siano le politiche, non il clima!»

Fridays For Future si rivolge «Al Comune di Genova, al Sindaco Marco Bucci e a tutta la Giunta Comunale» e «Alla Regione Liguria, al Presidente Giovanni Toti e a tutti i Gruppi del Consiglio Regionale».

«No More Empty Promises! – dicono i giovani ambientalisti -. A 2 anni dal primo” Sciopero per il Clima e per il Futuro”, che ha visto milioni di giovani scendere nelle piazze di tutto il mondo, siamo ancora qui, a chiedere che le promesse fatte vengano rispettate. Le Dichiarazioni di Emergenza Climatica firmate da Comune e Regione nel 2019, restano solo parole scritte su fogli, niente è stato fatto; e intanto vediamo sempre di più il nostro territorio e il nostro futuro piegati da cemento e inquinamento».

Oggi ci saranno manifestazioni in 7.500 città in tutti i continenti e su tutti i social. Il movimento prevede di coinvolgere 14 milioni di persone nel mondo. «Fridays For Future – scrivono gli attivisti italiani in un comunicato – ovunque nel mondo torna a protestare perché i politici e le grandi aziende inquinanti fissano obiettivi di riduzione delle emissioni da raggiungere tra 20 o 30 anni e promettono che, in un lontano futuro, faranno qualcosa per contrastare la crisi climatica. Ma queste promesse vuote non servono a nulla, perché non si può scendere a patti con le leggi della fisica. Abbiamo bisogno di azioni immediate e concrete, in linea con il principio di giustizia climatica e con la scienza».

