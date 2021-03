87enne travolto da un’auto. È in condizioni gravissime

È successo questa mattina alle 7:15 in via N.S. della Guardia a Bolzaneto. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al San Martino. Un’altra persona trasportata in codice giallo al Villa Scassi

L’87enne, soccorso dal 118 con auto medica e ambulanza, è apparso subito in condizioni molto gravi. Sul posto, oltre alla Polizia locale del 5º distretto, anche gli uomini del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria della Polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una prima auto (Una Dacia Dokker) si sarebbe fermata per far passare l’anziano che attraversava sulle strisce. Un secondo veicolo (una Renault Capture) non ha frenato e ha tamponato il primo. È rimasta ferita ed è stata trasportata allo Scassi la passeggera del secondo veicolo che era già infortunata e col collare al collo.

