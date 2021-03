Traffico: code in A7, A10, A12 e A26 – LA SITUAZIONE

Anche stamattina i lavori rallentano la viabilità autostradale. La situazione più critica sulla A7 dove i chilometri di coda sono 3

A7: coda di 3 km tra Busalla e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

A10: coda di 1 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori; coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A12: coda di 1 km tra Recco e Chiavari per lavori; coda di 1 km tra Chiavari e Recco per lavori; coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

A26: coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

