Morto di Covid al Maragliano: la famiglia denuncia, la Procura apre un fascicolo

Il 79enne Giulio Macciò era entrato in ospedale il 21 febbraio, negativo al Covid, per accertamenti su problemi di respirazione. Nel reparto di pneumologia, covid free fino a quel momento, s’è sviluppato un focolaio. È morto l’11 marzo e i successivi accertamenti hanno determinato post mortem la sua positività. Indagano i Nas dei Carabinieri su delega della Procura

È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, affidato ai pubblici ministeri Francesco Pinto e Stefano Puppo. Come rivela questa mattina Il Secolo XIX, la famiglia dell’imprenditore genovese che era titolare di una serie di agenzie di pratiche auto ha depositato una denuncia attraverso l’avvocato Claudio Zadra. L’autopsia sarà eseguita a Lucca. La famiglia chiede di indagare se nella morte del congiunto abbia responsabilità l’infermiera del reparto, risultata positiva, che aveva rifiutato il vaccino.

Ieri il sindacato degli infermieri “Nursing Up” aveva spiegato che la gran parte degli infermieri che non si sono vaccinati lo hanno fatto non perché siano non vax, ma perché avevano già contratto il virus nei mesi precedenti.

In copertina: foto d’archivio

