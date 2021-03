Cornigliano, ancora relitti e veicoli non assicurati rimossi dalla Polizia locale

2 i mezzi sequestrati del 6º distretto perché senza assicurazione e le 2 carcasse avviate allo smaltimento. Rimosso anche un veicolo che intralciava la pulizia Amiu

L’attività, cominciata nei giorni scorsi dal 6º distretto di Polizia locale (quello del Medio Ponente), è proseguita oggi in via Brighenti e via Bigliati, sempre a Cornigliano.

Due veicoli sono stati sequestrati e rimossi perché privi di assicurazione, due relitti, anch’essi rimossi, sono stati conferiti al centro di raccolta per lo smaltimento. 18 le sanzioni per divieto di sosta a veicoli posteggiati dove non è consentito, ma che non intralciavano la pulizia delle strade, una rimozione per un mezzo che, invece, intralciava la pulizia eseguita anche in questo caso da Amiu.

Nei prossimi giorni proseguiranno le operazioni della Polizia locale per liberare la zona dai veicoli abbandonati, alcuni usati a volte come giaciglio dai senza fissa dimora, così come segnalato e chiesto dalla popolazione della zona e al fine di restituire vivibilità e decoro al quartiere.

