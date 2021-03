Bikers 66enne smarrisce la strada, ritrovato dai cinofili dei Vvf

L’uomo è stato sorpreso dal buio e non è riuscito a trovare il guado di un ruscello. Alle ricerche hanno partecipato gli uomini del Soccorso alpino Liguria

Finito poco prima delle 23 di ieri l’intervento di ricerca di un biker savonese di 66 anni che durate un giro in bici ha perso l’orientamento e non è stato più in grado di rientrare. Quando è stato dato l’allarme si sono attivate subito le squadre del Soccorso alpino Liguria e dei Vigili del fuoco, che hanno iniziato le ricerche in zona Giovo Ligure (SV), suddividendo le squadre nella zona individuata per la ricerca. L’uomo nel buio completo non è riuscito a trovare un passaggio per superare un ruscello. Trovato dai cinofili dei Vvf è stato riaccompagnato dalle squadre in buone condizioni.

