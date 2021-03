Ieri la fontana di De Ferrari si è tinta di lilla contro i disturbi alimentari

Toti: «Parlare e chiedere aiuto è il primo passo verso la guarigione»

«La fontana di piazza De Ferrari si è tinta di viola per la decima giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi alimentari – ha scritto il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti sulla propria bacheca Facebook -. Un problema che con la pandemia è cresciuto ulteriormente colpendo ragazzi sempre più giovani, che spesso soffrono in silenzio, nascondendo il problema anche ai genitori e alle persone più vicine. Nel 2020 in Liguria sono stati 806 i percorsi di presa in carico attivati per i pazienti, numeri che dimostrano ancora una volta che questo disturbo non può e non deve essere sottovalutato. Per questo oggi voglio dire grazie ai tanti professionisti che aiutano i nostri ragazzi ad affrontare il problema e anche a prevenirlo. Tutte le Aziende sociosanitarie liguri prevedono un ambulatorio specialistico a cui i cittadini possono rivolgersi in caso di bisogno. Parlare e chiedere aiuto è il primo passo verso la guarigione».

