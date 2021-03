Fogna ostruita, il proprietario non interviene. La Pl fa partire i lavori a sue spese

A lungo la Polizia locale ha tentato di convincere il proprietario privato di un pezzo di fogna a effettuare i lavori, ma questo ha fatto sempre orecchio da mercante. E allora…

Il disagio per molti cittadini erano sempre più concreti. Il problema è un tratto di fogna quasi completamente otturato con le conseguenze che tutti possono immaginare. Così, dopo mesi di tentativi, la Polizia locale del 1º distretto, stamattina, ha fatto partire, in piazza Banchi, l’intervento in danno. In sostanza, i lavori li farà Iren che sturerà la fogna e il proprietario dovrà pagare. Se avesse provveduto da solo avrebbe potuto scegliere l’azienda che avrebbe operato, magari sulla base di preventivi. Invece, ora, dovrà solo pagare.

