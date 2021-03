Ubriaco, rompe un vetro sul bus della linea 1. Denunciato

Quando i militari dell’Arma sono arrivati hanno capito subito che aveva alzato troppo il gomito

Ieri sera uno straniero, a bordo del bus Amt della linea 1 giunto in prossimità di via Camozzini, in evidente stato di ebbrezza alcolica, senza un apparente motivo, ha rotto il vetro di protezione dei posti posteriori. È arrivato un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri che lo ha bloccato e poi identificato. Si tratta di un cittadino marocchino di 34 anni, gravato da pregiudizi di polizia. All termine degli accertamenti è stato denunciato deferito per “danneggiamento aggravato”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...