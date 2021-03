Toti: «Pensiamo a spostare in altre mansioni i sanitari novax»

Il presidente della Regione Liguria ha valutato di introdurre l’obbligo dopo il caso del Maragliano, ma l’ipotesi è stata esclusa dai costituzionalisti. Così sta valutando l’ipotesi di percorrere la strada imboccata dalla Puglia. Solo lo Stato potrebbe imporre l’obbligo: «Si può fare in poche ore»

[continua sotto]

Il Governo potrebbe intervenire, tra l’altro in pieno accordo con quanto dichiarato stamattina dal presidente del Consiglio superiore di Sanità. Ma, in attesa delle decisioni romane, per prevenire altri casi come quello che si è verificato al San Martino, tra l’altro in un reparto particolarmente “difficile”, perché destinato a chi ha già problemi pneumologici “ante Covid”, il presidente della Regione Giovanni Toti sta pensando di seguire la strada imboccata dalla Regione Puglia, cioè quella di spostare il personale sanitario che rifiuta il vaccino ad altri incarichi i cui non abbia contatto con i degenti. Toti lo ha dichiarato questa mattina alla trasmissione “Mattino 5”. «Altrimenti – ha spiegato il Presidente della Liguria – solo il Governo centrale può intervenire. E spero che il Governo intervenga. Ho parlato con tutti:con il premier Draghi che mi ha chiamato per sapere come andava la situazione, con il ministro Speranza… serve un atto del Parlamento, si può fare in poche ore».

Mi piace: Mi piace Caricamento...