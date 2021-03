Studenti minorenni rubano cellulare in un negozio. Trovati e denunciati dai Carabinieri

Il commerciante si è messo all’inseguimento, ma è stato gettato a terra da uno dei due. È stato portato al pronto soccorso per la medicazione mentre i militari dell’Arma provvedevano ad acciuffare i giovani malviventi. È successo a Molassana

Nei giorni scorsi, due giovani studenti, all’interno di un negozio di telefonia di Molassana, con la scusa di dover acquistare un telefono cellulare, mentre ne visionavano alcuni, furtivamente, si impossessavano di un cellulare. Il proprietario, accortosi del furto, si metteva all’inseguimento di un ragazzo, mentre, il complice, appostatosi fuori, lo ostacolava. Divincolatosi, raggiungeva il fuggitivo, il quale, lo spintonava, facendolo cadere a terra. Poco dopo, la pattuglia della stazione Carabinieri di Molassana, a seguito di indagini, ha rintracciato e identificato i ragazzi, due giovani minorenni studenti genovesi, gravati da pregiudizi di polizia, che, dopo l’identificazione, sono stati deferiti in stato di libertà per “rapina impropria in concorso”. Il commerciante, riportava lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

