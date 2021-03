Locatelli favorevole all’obbligo nazionale di vaccino per gli operatori sanitari

Dopo il cluster (10 positivi tra cui un’infermiera) al padiglione Maragliano, reparto di pneumologia del San Martino, il Presidente del Consiglio superiore di Sanità: «Per me è prerequisito per le professioni sanitarie. Poi il decisore politico farà tutte le valutazioni del caso e trarrà le scelte più opportune»

Il presidente della Regione Liguria ha valutato una misura locale, poi si è arreso all’impossibilità tecnica di imporla.

«Alcuni infermieri e operatori sanitari, e pochissimi medici, hanno rifiutato la vaccinazione – ha detto ieri -. Finché la legge italiana lo consentirà, è un loro diritto. Ritengo tuttavia che proteggersi significa proteggere chi ci sta intorno, le persone di cui abbiamo cura e in ruoli così delicati occorrerebbe uno sforzo di fiducia e di generosità da parte di tutti». In sostanza, questo non è tema su cui possa intervenire la Regione. Deve essere lo stato a farlo, se lo ritiene opportuno.

Oggi, parlando a “Buongiorno”, su SkyTg24, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, ha detto: «In passato ho già definito la vaccinazione del personale sanitario una sorta di prerequisito per svolgere questo tipo di attività. Chi svolge una professione sanitaria deve fare il massimo per tutelare chi ci affida il bene più prezioso che ha, la salute. Fare il massimo vuol dire anche immunizzarsi».

Sarebbe, insomma, favorevole alla vaccinazione obbligatoria per gli operatori della Sanità. «Abbiamo scelto come Paese, e io condivido a titolo personale la scelta, di basare la campagna di vaccinazione sulla persuasione – ha continuato Locatelli -, ma per le professioni sanitarie lo ritengo come detto una sorta di prerequisito, poi il decisore politico farà tutte le valutazioni del caso e trarrà le scelte più opportune».

