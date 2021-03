I medici di famiglia partono coi vaccini, ma vegono fermati dallo stop Aifa ad Astrazeneca

Appello di Toti: «Chi ha appuntamento per domani coi medici di famiglia non vada. Continuano, invece, le vaccinazioni con Pfizer e Moderna pressi le Asl e gli ospedali»

«A seguito della notizia della sospensione precauzionale da parte dell’Aifa del vaccino AstraZeneca, ho parlato con il Ministro Speranza e comunicato alle Asl l’interruzione immediata per le giornate di oggi e di domani delle somministrazioni di questo vaccino. Entro 24 ore l’Ema, in coordinamento con Aifa, ci comunicherà il risultato delle valutazioni che sono già in corso e darà tutte le informazioni a disposizione, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose. Nel frattempo invito i cittadini che hanno prenotato tramite il Medico di Medicina Generale a non recarsi al proprio appuntamento domani.

Proseguono invece regolarmente le vaccinazioni presso le Asl e gli ospedali con i vaccini Pfizer e Moderna.

Appena avremo ulteriori informazioni come sempre ve le comunicherò in modo puntuale e trasparente» lo ha scritto il presidente della Regione Giovanni Toti sulla propria bacheca Facebook.

Ecco i dati aggiornati a prima dello stop nazionale imposto:

ASL1 (aggiornamento ore 18)

· Imperia: 90 prenotati, 19 vaccinati

· Sanremo: 130 prenotati, 38 vaccinati

· Ventimiglia/Bordighera: 98 prenotati, 73 vaccinati

ASL 2

· Albenga: 78 prenotati, 64 vaccinati

· Borghetto: 114 prenotati, 93 vaccinati

· Savona: 140 prenotati, 123 vaccinati ·

· Millesimo: 118 prenotati, 98 vaccinati

· Alassio: 60 prenotati, 59 vaccinati

· Cairo: 120 prenotati, 39 vaccinati

ASL 3 (aggiornamento ore 15)

· 611 prenotati, 543 vaccinati

ASL 4

· 381 prenotati, 73 vaccinati

Le vaccinazioni sono iniziate alle 16 e poi si sono interrotte per effetto del provvedimento di Aifa che ha sospeso temporaneamente vaccino AstraZeneca.

ASL 5 (aggiornamento ore 15)

· La Spezia: 80 prenotati, 67 vaccinati

· Sarzana: 130 prenotato, 102 vaccinati

Alisa ricorda che «l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha previsto in via precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. L’EMA, Agenzia Europea del Farmaco, ha chiesto 24 ore per ulteriori valutazioni attualmente in corso: si attende il pronunciamento entro domani sera».

