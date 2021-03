Covid, salgono i ricoverati e i decessi registrati: 12 tra i 76 e i 94 anni

Stabili le terapie intensive, 34 persone ricoverate in più. 1.294 le persone testate per la prima volta. Di queste il 18,7% (242) è risultato positivo. In totale i tamponi molecolari, compresi quelli fatti a positivi per individuare la guarigione, sono stati 1.990. A questi si aggiungono altri 1.368 tamponi antigenici rapidi.

Ecco il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 20

SAVONA (Asl 2): 72

GENOVA: 148, di cui:

• Asl 3: 133

• Asl 4: 15

LA SPEZIA (Asl 5): 2

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0





Mi piace: Mi piace Caricamento...