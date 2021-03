Aifa vieta la somministrazione dei vaccini Astrazeneca

L’Agenzia nazionale del farmaco ha appena diffuso il divieto di utilizzare tutti i vaccini Astrazeneca in tutta Italia

Aifa informa di aver deciso il divieto «in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema (l’agenzia europea per i medicinali n. d. r.)», come fatto peraltro da molti altri paesi europei, tra cui Francia e Germania. L’agenzia fa sapere anche che renderà note «ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose».

Articolo in aggiornamento

