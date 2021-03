Rave sul Monte Moro, Polizia di Stato e Locale identificano circa 100 partecipanti. 4 denunciati

La Polizia di Stato è dovuta intervenire nella notte con Volanti, Digos e Reparto Mobile per la segnalazione di un rave con musica ad alto volume e assembramenti. I partecipanti erano talmente tanti che ha dovuto chiedere l’ausilio di pattuglie della Polizia locale

Un rave, oltre a rappresentare il consueto problema di disturbo alla quiete pubblica per il volume della musica che arriva a risuonare a chilometri di distanza, in questo periodo di Covid rappresenta anche un serio rischio per la salute pubblica. I dati più recenti mostrano che proprio tra i ragazzi il contagio si sta allargando, tanto che la Regione Liguria ha deciso di mettere in dad al 100% tutte le scuole superiori.

Le pattuglie sono intervenute poco dopo la mezzanotte in via Alberico Lanfranco. Alcuni partecipanti hanno tentato di fuggire nei boschi. Alcuni ci sono riusciti, altri sono stati bloccati dagli agenti. Si calcola che i partecipanti fossero più del doppio delle persone fermate (circa 250). Quattro, per ora, i denunciati (tre genovesi e un toscano). Fogli di via obbligatori per i non genovesi. Sanzioni Covid per tutti gli identificati.

Quanto stava accadendo è stato segnalato da residenti della zona che hanno notato un passaggio continuo di auto e da un’autista dell’Amt che ha riferito di aver fatto salire sul mezzo a Brignole una quindicina di ragazzi diretti verso la zona del rave.

