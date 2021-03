Ordinanza di Toti, dad alle Superiori prolungata fino al 21 marzo

L’annunciato provvedimento è stato firmato oggi dal presidente della Regione e scatterà lunedì

Su tutto il territorio della Regione Liguria a decorrere dalle ore 00.00 del 15marzo 2021 fino alle ore 24:00 del 21 marzo 2021, le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, degli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP), degli Istituti tecnici superiori (ITS) e dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

