Meteo Arpal: mattino col sole. Velature nel pomeriggio

Previsione: Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; nel pomeriggio passaggi di sottili velature e aumento della nuvolosità sul Levante per la presenza di un flusso umido sudoccidentale

Venti: al mattino tra deboli e moderati sudorientali, dal pomeriggio in generale rinforzo fino a forti da sudovest con raffiche fino a 60/70 km/h lungo la costa di Ponente, altrove moderati o localmente forti sui rilievi

Mare: al mattino in temporaneo calo a mosso a Ponente, molto mosso a Levante, in deciso aumento dal pomeriggio fino a localmente agitato a Ponente, agitato con mareggiate per onda lunga di libeccio a Levante in serata

Umidità: su valori medi

Segnalazioni di protezione civile: vento forte da sudovest e mare localmente agitato a Ponente, mareggiate di libeccio in serata a Levante

