Tursi, 1 milione e 850 mila euro per l’adeguamento sismico delle scuole

I fondi per l’adeguamento antincendio delle scuole provengono dal piano triennale degli interventi a carico del bilancio comunale (3 milioni in totale), cui sono stati aggiunti un milione e 400mila euro ottenuti attraverso un bando Miur. Sono in tutto 19 gli istituti interessati dai lavori e questi quattro cantieri sono la prima tranche di interventi che proseguiranno nel corso dell’anno

La Giunta comunale ha approvato su proposta dell’assessore alle manutenzioni e ai lavori pubblici Pietro Piciocchi, quattro delibere che, per un importo totale di un milione e 850mila euro, prevedono l’adeguamento alla normativa antincendio per una serie di plessi scolastici sul territorio del Comune di Genova.

Si tratta della Scuola Primaria Maria Mazzini in corso Firenze 1, della Scuola Primaria Da Passano in via Montaldo 8, della Scuola Infanzia statale Giovine Italia – Primaria Giovine Italia – Secondaria 1° Ruffini in via Burlando 1, della Scuola Infanzia Cà di Ventura – Primaria Santullo – Secondaria 1° Molassana ex D’Azeglio in via San Felice 19.

Per quanto riguarda l’edificio di corso Firenze l’intervento prevede opere edili per la realizzazione di filtri antifumo, la sostituzione di alcune porte di accesso, la messa a norma dell’impianto elettrico, la realizzazione di un nuovo impianto di allarme incendi, di un nuovo impianto di diffusione sonora dei messaggi di evacuazione e la verifica e collaudo dell’impianto idrico antincendio.

L’istituto di via Montaldo 8 – che ospita la Scuola Infanzia “Isola che non c’è” e la Scuola Primaria Da Passano oltre che palestra, locali, polivalenti, di depoisto, centro cottura e una parte del refettorio – sarà interessato da opere impiantistiche (nuovi impianti elettrici, nuovo impianto allarme antincendio, spostamento di alcuni idranti) ed edili (nuovi serramenti e compartimentazione di alcuni locali) con l’installazione di servoscale tra piano terra e primo piano.

Nel plesso di via Burlando è stata progettata la compartimentazione e formazione di nuovi locali destinati ad archivio o deposito o biblioteca, il trattamento del parquet della palestra, la sostituzione dei tendaggi. Importanti anche i lavori impiantistici con la realizzazione di nuovi quadri elettrici, l’ampliamento dell’impianto idrico e la realizzazione di un nuovo impianto di rilevazione incendi.

Infine nell’edificio di via San Felice sono previsti lavori per la protezione delle scale esterne, la dotazione di maniglioni antipanico lungo i percorsi di esodo e interventi di implementazione delle segnaletica di emergenza e la sostituzione della pavimentazione della plaestra con materiale avente caratterirstiche di reazione al fuoco. Previsti anche lavori sull’impianto elettrico.

«Il Comune di Genova – sottolinea l’assessore alle manutenzioni e lavori pubblici Pietro Piciocchi – sta compiendo uno sforzo molto consistente per mettere in maggior sicurezza le scuole sotto il profilo della prevenzione incendi. L’obiettivo è mitigare i rischi e rendere gli ambienti scolastici sicuri per i nostri figli. Lo stiamo facendo con risorse proprie, ma attingendo anche a fondi statali, grazie al lavoro puntuale dei nostri uffici».

«La sicurezza degli edifici scolastici era e resta una priorità di questa amministrazione – aggiunge l’assessore alle Politiche dell’istruzione Barbara Grosso – Una buona scuola oltre che basarsi su programmi aggiornati e sulle innovazioni tecnologiche, deve poter operare in ambienti che trasmettano tranquillità. Lavorare sulla prevenzione del rischio è dunque fondamentale».

Ecco l’elenco completo degli istituti interessati dagli interventi antincendio:

· Scuola Media Monastero

· Scuole Infanzia Piazza Santa Maria, Primaria Guglielmo Embriaco, IC Centro Storico

· Scuole Infanzia Giuseppe Garibaldi, SM San Teodoro, Primaria Giuseppe Garibaldi, IC San Teodoro

· Scuole Infanzia Via Ludovico Ariosto, Primaria Ludovico Ariosto

· Scuole Infanzia Fantasia, Primaria Natale Gallino, IC Pontedecimo

· Scuole Primaria Maria Mazzini, IC Castelletto

· Scuole Infanzia Via Bobbio, Primaria Gerolamo Da Passano, IC Montaldo

· Scuole Infanzia Giovane Italia, Primaria Giovane Italia, IC Burlando, Sec. I° Ex Ruffini

· Scuole Infanzia Comunale Boccadasse, Primaria Santino Richieri;

· Scuole Infanzia Comunale Il Gabbiano, Primaria Giuseppe Mazzini, IC Staglieno, Sec. I° Ex Lucarno

· Scuole Infanzia Iolanda Bonfieni, SM Bolzaneto, Primaria Dante Alighieri, IC Bolzaneto

· Scuole Infanzia Jean Piaget, Primaria Domenico Ferrero, IC Cornigliano;

· Scuole Infanzia Comunale Ca` Di Ventura, Infanzia Ca` di Ventura, Primaria Santullo, IC Molassana, Sec. I° Ex Succursale D`Azeglio

· Scuole Infanzia Cia Carlo Fasciotti, Primaria Edmondo De Amicis, IC Rivarolo, Sec. I° Ugo Foscolo

· Scuole Infanzia Comunale Edoardo Firpo, Infanzia Nicolò Bacigalupo, Primaria Antonio Cantore

· Scuola Primaria Prato

· Scuole SM Voltri II, Primaria Enrico Alberto D`Albertis, IC Voltri II

· Scuole IC Pegli, Sec. I° Rizzo-Alessi

· Scuole IC Certosa, Sec. I° Caffaro

