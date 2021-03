Covid, scuola: in un mese triplicate le classi in quarantena

Erano 21 tra l’1 e il 7 febbraio, sono diventate 61 tra l’1 e il 7 marzo. Intanto si registrano 230 casi la settimana ogni 100mila abitanti nella fascia d’età tra i 13 e i 19 anni, quella più colpita dal contagio. In forte calo, grazie alle vaccinazioni, i contagi tra gli anziani

In un mese, tra la settimana dal 1 al 7 febbraio e quella tra 1-7 marzo: si è passati da 21 a 61 classi in quarantena in Liguria:

Ecco la suddivisione per territori/Asl.

Asl1: da 0 a 27.

Asl2: da 9 a 10.

Asl3: da 8 a 11.

Asl4: da 1 a 3.

Asl5: da 3 a 10.

