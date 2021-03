Ladri sciacalli in azione svaligiano casa di una donna morta da pochi giorni

Ad accorgersi di quanto è successo è stata la figlia dell’anziana signora deceduta da pochissimo

Sapevano che in casa non abitava più nessun altro: la proprietaria, deceduta qualche giorno fa, abitava da sola. Così i malfattori hanno agito con comodo, senza timore di essere scoperti, forzando una porta finestra e scegliendo con calma quello che volevano portare via. È successo in via Manno.

A fare la brutta scoperta è stata la figlia dell’anziana deceduta che, recatasi a casa della madre per recuperare dei documenti, ha trovato l’appartamento a soqquadro. La donna, sotto shock, non è stata in grado di descrivere alle forze dell’ordine cosa mancasse nella casa della madre.

In copertina: foto d’archivio

