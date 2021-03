Frontale tra due autotreni in A10, morto un autista. L’altro è gravissimo

Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il sopravvissuto dalle lamiere di cui era rimasto prigioniero. Chiusa l’autostrada in entrambe le direzioni

L’incidente è avvenuto in Autofiori, in provincia di Savona. Come potete vedere dalle foto, i mezzi pesanti si sono ribaltati e sono rimasti di traverso alle carreggiate.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alle ambulanze, anche la Polizia stradale.

Uno dei due Tir ha sbandato, ha abbattuto il guard rail ed è finito sulla carreggiata opposta scontrandosi con l’altro grosso camion.

Lunghe code fino a 9 km sia in direzione Genova sia in direzione confine.



