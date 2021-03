Direttore di reparto fotografa i lavoratori, sciopero ad Ansaldo Energia

I sindacati denunciano che il nuovo superiore scattava foto col cellulare sia durante le ore di lavoro sia in pausa. Sciopero immediato di 4 ore. L’azienda si schiera pubblicamente con i dipendenti

I delegati Fim Cisl e Fiom Cgil sono stati convocati dall’azienda che ha poi diramato un comunicato: «L’azienda ritiene che tale comportamento non essendo in linea con policy, disposizioni dello statuto dei lavoratori e Ccnl da sempre correttamente applicati all’interno dei nostri ambienti di lavoro, non possa ritenersi accettabile – si legge nella nota di Ansaldo Energia – per quanto sopra, provvederà pertanto a prendere gli opportuni provvedimenti per evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro”. Rassicurati i lavoratori l’attività è poi ripresa regolarmente all’interno dello stabilimento».

