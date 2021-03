Covid, aumentano i contagi, le terapie intensive, i ricoverati

7 deceduti tra i 69 e i 90 anni. 414 nuovi positivi su 2.847 tamponi a nuovi testati (14,54%)

In totale sono stati 4.350 tamponi molecolari (comprensivi di quelli ai positivi per individuare la guarigione) effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.920 tamponi antigenici rapidi.

Due persone in più in terapie intensiva, undici persone ricoverate in più. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 95

SAVONA (Asl 2): 67

GENOVA: 198, di cui:

· Asl 3: 176

· Asl 4: 22

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0





