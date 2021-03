È genovese l’uomo che ha abusato di una minore disabile a Savona

I Carabinieri hanno identificato il giovane. Aveva adescato la ragazzina sulla piattaforma online Badoo

È in corso la perquisizione della casa del ragazzo. È accusato di violenza sessuale aggravata dallo stato di disabilità della vittima.

La minore è disabile psichica e abita nella provincia di Savona. La persona accusata della violenza avrebbe acquisito parlando con la minore la certezza che la madre non era in casa e sarebbe passato all’azione, abusando di lei per poi fuggire. A trovare la figlia in stato confusionale era stata la madre al ritorno.

