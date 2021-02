Immagini shock, dipendente Amt trascina a terra passeggero

Il video gira per i social. Oggi l’azienda ha chiamato a rapporto il responsabile e, se del caso, prenderà i relativi provvedimenti

Il video è stato pubblicato sul canale Telegram @Welcome_Favelas. Noi abbiamo coperto i volti quando non sono coperti da cappello e mascherina.

Sui bus, è innegabile, esistono problemi di sicurezza e di vivibilità, soprattutto la sera: ubriachi, persone aggressive, violenti. Il modo di intervenire, però, non è certo quella che vedete. Tra l’altro, l’uomo che dorme sul sedile non sembra molesto, ma solo ingombrante. Ad ogni modo, confermano ad Amt, la procedura non è quella adottata. Bisogna fermare il mezzo e chiamare le forze dell’Ordine o la Polizia locale. Nemmeno le divise sono autorizzate a usare violenza. Possono difendersi se vengono aggredite, non prendere la gente per i piedi e sbatterla a terra. Può poi procedere a denuncia (ma a chi aggredisce, non a chi dorme) nel caso di resistenza.

