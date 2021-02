Traffico, inizia un’altra settimana di passione su strade e autostrade

Perdita di carico in A12 e nella rotonda di via Siffredi, sulle strade urbane. Cantieri in città e sulle autostrade. Il caos è servito (anche oggi)

A7: coda di 3 km tra Busalla e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori

A12: scorta veicoli tra Rapallo e Recco per Materiali dispersi; coda di 1 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori; coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori; traffico Rallentato tra Genova Nervi e Recco per lavori.

A26: coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori; coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.



Perdita di carico anche sulle strade urbane, nella rotonda di via Siffredi. Traffico rallentato in via Degola. In Valpolcevera via Ferri resta chiusa per lavoro. Problemi per cantieri anche in corso Perrone e in Valbisagno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...