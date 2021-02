IL VIDEO DEL CROLLO DEL CIMITERO DI CAMOGLI

Alcune persone che stavano lavorando nell’area del cimitero hanno visto la struttura incrinarsi, poi i gabbiani alzarsi in volo, poi la struttura crollare come un castello di carte. Ecco le terribili immagini. Sono almeno 200 le bare disperse, cadute in mare. Alcune stanno galleggiando anche nel porticciolo di Camogli. In meno di 45 secondi è tutto finito: la prima struttura che cede è una cappelletta privata, poi frana anche l’intera galleria dei loculi. Quello che segue è nelle immagini dei vigili del fuoco che potete vedere nell’articolo linkato sotto il video.

