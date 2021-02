Frana la scogliera del cimitero di Camogli, bare in mare – FOTO

Sul posto i vigili del fuoco con squadre di terra e in mare. L’elicottero ha sorvolato la zona per valutare l’entità del danno

I vigili del fuoco stanno intervenendo a Camogli per una frana che interessa il cimitero e la sottostante strada. Sul posto stanno lavorando la squadra di Rapallo e i sommozzatori con la motobarca del distaccamento Gadda. Si sta pianificando la, strategia per il recupero delle bare finite in mare e quelle rimaste in bilico. Sul posto anche il nucleo NBCR per la prevenzione del rischio biologico. Interdetto l’accesso al cimitero.

Le foto restituiscono uno scenario agghiacciante: alcuni feretri stanno galleggiando, altri spuntano dalla colata di fango e roccia. Ci sono bare in bilico. I sommozzatori stanno cercando i corpi dei defunti in mare.

L’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone effettuerà oggi pomeriggio un sopralluogo. Alle 18.15 è previsto un punto della situazione in Comune, insieme a tutti i soggetti impegnati sul posto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...