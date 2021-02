Focolaio alla scuola Embriaco di Carignano, 3 classi in quarantena

Domani la Asl deciderà se chiudere la scuola di via Fieschi. Genitori preoccupati e polemici: «Stamattina una 4ª in classe nonostante due positivi dichiarati». Domani sarà in quarantena anche quella

Sembra che tutto sia partito da un’insegnante positiva, alla quale se n’è aggiunta un’altra, oltre a un bimbo. In capo a poco tempo le classi in quarantena sono diventate 3 (una classe dell’infanzia, una prima, una terza), con circa 4 positivi per classe. Domani si aggiungerà una quarta. I bimbi sono stati sottoposti a tampone. La scuola è frequentata contemporaneamente da bimbi del quartiere di Carignano e bimbi del centro storico.



Stanno, intanto, aumentando i positivi nei licei. Non siamo in situazione di allarme, ma i numeri si stanno alzando. “Colpa” non tanto della scuola, quanto degli assembramenti fuori dagli istituti e dal comportamento nel tempo libero. Certo è che quando in una classe arriva un positivo è praticamente scontato che infetti molti coetanei.

Mi piace: Mi piace Caricamento...